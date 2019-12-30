روجت الفنانة بسمة، لفيلمها الجديد "ماكو"، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة تجمعها بفريق العمل، أثناء تواجدهم على متن يخت.
وظهرت بسمة خلال الصورة بصحبة الفنانة ناهد السباعي، وفريال يوسف ومحمد مهران ونيقولا معوض، والفنان التركي مراد يلدريم، في أول تعاون له بعمل فني مصري.
وأرفقت بسمة تعليقًا على الصورة قائلة: "مفيش أحلى من الشغل مع ناس حقيقين وظراف".
لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها "مراد يلدريم ونيكولا معوض يا جبروتك يا شيخة، ايه الكاست القمر دا بجد، هو ايه اللي جاب مراد التركي هنا، هي إيه اللخبطة ديه هو إيه اللي جاب القلعة جنب البحر، بالتوفيق إن شاء الله، هو الكلام ده حقيقي ولا هزار، بيعمل معاكوا إيه مراد".
فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، وناهد السباعي، ونيقولا معوض.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وناهد السباعي بصحبة مراد يلدرم في كواليس "ماكو".. ومتابعين: إيه اللي جاب القلعة جنب البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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