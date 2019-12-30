القصة الكاملة لجروب "حد شاف جوزي": الأدمن يتبرأون منه والسجن عقوبة المشاركين

أطلقت إسراء حسني نصير وفاتن شعبان رزق ورشا بدر عبد السلام وفتاة أخرى من محافظة بورسعيد مجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان "حد شاف جوزي".

وبحسب تصريحات تلفزيونية لمؤسسي المجموعة فإن الهدف هو أن تضع المرأة صورة لزوجها او تضع الفتاة صورة لخطيبها وتسأل عضوات الجروب "هل سبق أن قابلته أحدهم وتعاملت معه أم لا".

الجروب تطور بشكل كبير وتوسع من 2500 عضوا لـ225 ألف عضو من مختلف المحافظات وشهد مناوشات ومشادات كثيرة بعدما تبين لبعض السيدات أن أزواجهن سبق وأن ارتبطوا بغيرهم من فترة.

وتسببت منشورات المجموعة في جدل كبير بعدما توصل عدد من الزوجات لخيانة أزواجهم ووصل الأمر بالتهديد باللجوء للقضاء وتحرير محاضر ضد مؤسسي المجموعة بتهمة إثارة البلبلة والفتن والتشهير بالأشخاص بعدما وصل الأمر لطلاق بعض الزوجات.

مؤسسة الجروب: طالما كده خربانة وكده خربانة يبقى نخربها بكرامتنا أحسن

إسراء حسني نصير طبيبة الأسنان العزباء قالت إن الجروب أشبه بفكرة "الخاطبة" التي تسأل على راغبي الزواج وعن سيرتهم وتاريخهم.

وردت إسراء على مسألة تسبب المجموعة في خراب بيوت بعض النساء قائلة خلال لقاءه لها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E": "طالما كده خربانة وكده خربانة يبقى نخربها بكرامتنا أحسن".

أما فاتن شعبان رزق، قالت إنهم يشطرتوا أن تكون الصورة مشتركة للفتاة والرجل وأن تقوم بعمل إشارة للرجل في صورته.

وحكت رشا عبد السلام، زوجة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة، وهي إحدى مشرفات مجموعة "حد شاف جوزي".

وقالت رشا، خلال استضافتها بحلقة الأحد، من برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر شاشة "ON E"، إنها أضيفت إلى الجروب، ووقتها كان هناك نحو 5400 فتاة وسيدة: "كان في بنات بتنزل صور جوزها وهزار وضحك، ولكن مدمر وغلط".

وأضافت: "بورسعيد اتدمرت بسبب الجروب، لأن أغلب البنات ضافوا أصحابها، وكل مدامات بورسعيد أضافت اللي عندها، وبقى عندنا طلبات انضمام عدت 10 آلاف طلب، وبالتالي الجروب بقى نصه رجالة، والستات نزلت صور رجالتها وحصل فتنة لأن الرجالة اتضايقت والدنيا اتقلبت".

وأشارت، إلى أن صديقتها شاركت صورة زوجها عبر الجروب، ما سبب لها مشكلات معه، لأن أصدقاءه حصلوا على المنشور بطريقة "سكرين شوت"، وشاركوها في جروب للرجال اسمه "نادي الرجال السري": "أنا ست تافهة إني وصلت نفسي للمرحلة دي، الموضوع ده مش هزار".

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وواصلت: "أنا كنت مشرف ومكملتش 24 ساعة وكان في أدمن اختفت ومتأكدة إنها ولد وكنت بقولها مش أي بوست تقبليه وكل شوية ألاقي ولد بيشتم".

مشاداة بين مشرفي الجروب

ووقعت مشادة على الهواء بين رشا بدر عبد السلام زوجة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة والدكتور إسراء حسني نصير، خلال اجراء الأخيرة مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

ولفتت "نصير" إلى أن رشا بدر خرجت من إشراف المجموعة بعدما أعلن بعضهم عن تقديم بلاغات ضد المجموعة ومؤسسيها خوفًا من المسائلة القانونية.

وقالت إن مؤسس الجروب شخصية وهمية بينما ادعت رشا عبد السلام أن مؤسس الجروب رجل لديه حساب وهمي باسم امرأة بدليل أنها حينما طلبت منه رقم "الواتس آب" للتواصل رفض.

بينما اتهمت فاتن شعبان رزق، إحدى مؤسسات الجروب رشا بدر إنها كانت تشارك في الجروب وتنزل بعض المنشورات واتهمتها أنها كانت تهدف لجمع الأموال من خلف الجروب.

وأوضحت فاتن شعبان إنها أنشأت الجروب لـ"نحافظ على البيوت وإن محدش يخون مراته".

ونفت رشا بدر ذلك قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل أنا في جروبي كل البنات بينزلوا لينكاتهم وجروبي فيه 2300 ومش اسمه جروب شقط جوزي".

خبير أمني: المشاركة في جروب "حد شاف جوزي" جريمة عقوبتها 3 سنين سجن

أكد اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، أن المشاركة في جروبات على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك مثل "حد شاف جوزي" يوقع المشاركين فيه تحت طائلة القانون.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" أن المادة 175 لسنة 2018 تجرم الاستخدام غير الآمن وغير المشروع لشبكة الإنترنت طالما هذا الاستخدام ينتج عنه فتنة ومشاحنات وعدم استقرار.

وأوضح الرشيدي أن ما يحدث هو نتيجة للخرس العائلي والزوجي وأن الأزواج يلجؤون للاستخدام غير الآمن لشبكة الانترنت بسبب ذلك مضيفًا: "عيب إني أكون متجوزة واحد ابن ناس وأقول يا جماعة حد شاف جوزي بيخوني ولا لا".

ولفت الرشيدي إلى أنه تواصل مع مباحث الإنترنت لضبط القائمين على هذه المجموعات والتحقيق معهم.

وتوقع أن يكون خلف هذه المجموعات مغرضين مثل الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة ووكالات الاستخبارات الدولية ووكالات الجرائم المنظمة والمجموعات الدولية للدعارة وتجارة الأزواج.

وشدد الرشيدي على أن عقوبة النشر في جروب "حد شاف جوزي" تصل للسجن 3 سنوات طبقًا للمادة 175 لعام 2018.