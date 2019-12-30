اختاري موضة المعاطف الطويلة مع الحزام لموسم شتاء 2020 في ساعات النهار

اختاري لشتاء 2020 اجمل صيحات المعاطف الطويلة التي تبرز مع الحزام بكثير من الانوثة. فهذه الصيحة تغني عن ارتداء الفساتين خصوصاً في ساعات النهار، لذلك لا بد من اختيار هذه التصاميم بأساليب متنوعة.اليك موضة المعاطف الطويلة مع الحزام لشتاء 2020، لتستوحي منها أجمل القصات المريحة والشتوية.

إذا كنت تبحثين عن أجمل المعاطف الطويلة والجلدية لا بد من اختيار من دار Versace أجمل القصات المستقيمة التي يمكنك تنسيقها مع الحزام الجلدي البارز من الامام بطريقة منسدلة من الامام. كما اختاري موضة المعاطف البيج الطويلة مع الحزام من توقيع Simone Rocha وتألقي بها مع قصة الأكتاف الجامدة والازرار الامامية الصغيرة الى جانب قصة الجيوب الجانبية.

ولكل سيدة تحب اختيار موضة المعاطف الطويلة بالقماش الفرو يمكن ارتداء القصة الضخمة والطويلة باللون الابيض على طريقة دار Salvatore Ferragamo وتنسيقها مع الحزام الساتان العريض والبارز. كما انتقي قصة المعاطف الطويلة والبارزة بتفاصيل النود من اطلالة عرض Gucci والتي تبرز من خلال القصات التي تتخطى حدود الركبة مع الرباط عالي الخصر الذي لا يخف الجيوب الجانبية البارزة على جانبي الخصر.

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