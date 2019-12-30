تعرفي على أبرز أزياء ليدي ديانا الشتوية واستلهمي منها أسلوبك الموسم الحالي

عندما سُئلت عرابة الموضة آنا وينتور عن الشخصية المشهورة التي تمتلك أفضل خزانة ملابس شتوية، وقع اختيارها على دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وعلى الرغم من أننا بالتأكيد لا نختلف معها، إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن حماتها الراحلة ديانا هي الأخرى كانت تملك خزانة أزياء شتوية رائعة ومتنوعة، وباعتبارها من أكثر النساء تأثيرا في صناعة الموضة، ولا زالت مصدر إلهام العديد من المصممين وعشاق الموضة على حد سواء.

وبالبحث عن إطلالات الأميرة الراحلة، لاحظنا ارتداءها الدائم للمعاطف الطويلة والأنيقة في المناسبات الرسمية سواء بظل الأحمر الجريء، أو ظل الكاميل الشتوي أو حتى ظل أزرق الباستيل، إلى جانب معاطف الفرو، والمعاطف المطبعة بالكاروهات. وفي إحدى إطلالاتها الكاجوال أثناء قيامها برحلة تزلج في النمسا، تألقت بمعطف بافر منتفخ بظل الأحمر. فيما يلي، اكتشفي معنا أبرز الإطلالات الشتوية الأيقونية لأميرة القلوب، واستلهمي منها إطلالاتك للموسم الحالي:

خلال رحلة تزلج برفقة أطفالها إلى النمسا في عام 1993 وبعد انفصالها عن الأمير تشارلز، تألقت ديانا بسترة بافر منتفخة حمراء أنيقة، نسقتها مع بنطلون أسود وكنزة بيضاء. في عام 1985، تألقت الأميرة ديانا بمعطف طويل بظل الكاميل أثناء وصولها إلى مطار ملبورن، واختارت الأميرة ديانا معطفا أحمر اللون بطية صدر مزدوجة سوداء خلال حضورها مناسبة رسمية برفقة الأمير تشارلز في شهر فبراير من عام 1984. ظهرت الأميرة ديانا برفقة ابنها الأمير ويليام، بإطلالة كانت عبارة عن معطف أنيق بظل أزرق الباستيل في عام 1987، وقد أنهت إطلالتها بقبعة مطابقة وزوج من القفازات البيضاء. ارتدت الأميرة ديانا أثناء زيارتها لمدينة هامبورغ الألمانية معطفا أبيض اللون من توقيع أرابيلا بولين مزينا بفرو صناعي على مستوى ياقة العنق والأكمام، ونسقت معطفها مع قبعة بيريت سوداء من الفرو الصناعي.

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