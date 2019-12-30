محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يعتبر الخيار من الخضروات المثالية لمتبعي أنظمة الحمية الغذائية، وذلك لقلة محتواه من السعرات الحرارية، كما يتميز باحتوائه على نسبة عالية من المياه، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.
ووفقًا لموقع "Health line"، يوفر دايت الخيار للجسم أقل من 800 سعرة حرارية يوميًا، كما يمده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، للقيام بوظائفها الحيوية، مثل البوتاسيوم، وفيتامين سي وفيتامين K، ولكنه يحتوي على نسبة قليلة للغاية من البروتين، والألياف، والكالسيوم، والحديد وغيرها، لذا لا يُنصح باتباعه أكثر من أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر لفقدان 7 كيلو في أسبوع.. إليك كل ما تريد معرفته عن دايت الخيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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