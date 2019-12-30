الشامبو يسبب السكري.. تعرف على أغرب 10 دراسات في 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

بذل العلماء حول العالم هذا العام، قصارى جهدهم، للوصول إلى اكتشافات مفيدة، لكنّ نتائج أبحاثهم أثارت حالة من الجدل في الأوساط الطبية.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأغرب الدراسات التي أجريت عام 2019.. للمزيد اضغط هنا