“فيديو لانسر الاردن” الإباحي يُباع بأقلّ من 10 دنانير!

شهد عملاق البحث موقع “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأردن، بحثاً “غير مسبوق”، عن الفيديو الإباحي الذي ظهر فيه شاب وفتاة يمارسان الجنس خلف أحد المركبات بالأردن.

وكشفت تحقيقات الأمن الأردني، الأحد، هوية الشاب والفتاة، فيما أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّهما غادرا المملكة.

وكان السؤال الأبرز لدى الأردنيين: “عندك الفيديو ابعثلي”.



وبحث آخرون عن ” فيديو غير اخلاقي الاردن”، و”سيارة لانسر”، و “فيديو لانسر الاردن”، وهو نوع السيارة التي ظهرت في الفيديو الإباحي، والتي علّق عليها الأردنيون بطريقةٍ ساخرة.

وتبين في التحقيقات أن السيارة وصاحبها لا علاقة لهما بالحادثة وكانت متوقفة على جانب الطريق لحظة تصوير الفيديو، بحسب مصدر أمني.

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ووفقاً لموقع “جراءة نيوز”، فإنّ الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن بعضاً ممن كانوا يملكون الفيديو عرضوا على آخرين سألوا عنه عبر منصات التواصل بيعه بمبالغ تراوحت من دينار إلى 10 دنانير. لكن لم يتسن التأكد ما إذا كانت الفيديوهات تم بيعها أم لا أم أنها كانت مجرد مزاح من البعض.

في المقابل، وجه مواطنون “نصائح لآخرين بعدم تداول الفيديو، من باب عدم المشاركة في الأثم ونشره”، على حد وصفهم.

وحذّرت مديرية الامن العام المواطنين عدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية، اضافة الى ضرورة عدم نشر اية بيانات او معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التوثق منها .

واهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

وكان النائب في البرلمان الأردني خير أبوصعيليك طالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بضبط كل من يسيء للدين الإسلامي والعادات والتقاليد الأردنية، وذلك في تعليقه على الفيديو الإباحي.