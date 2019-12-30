“ورطة” لضابط كويتي .. خادمته جثة هامدة في منزله وهذا ما وجدوه على جسدها!!

احتجزت الجهات الأمنية في الكويت عسكرياً يعمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية وزوجته، بعد وفاة خادمته الفلبينية.

وبحسب مصدر أمني، فإنّ العسكري توجه إلى مستشفى الصباح، وبرفقته خادمته الفلبينية من مواليد 1993، حيث كان ينوي إسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وسارع الطاقم الطبي في المستشفى إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، بعدما تبين أن جسد الضحية تعرض لكدمات وسحجات.

وعلى إثر ذلك، حضر رجال الأمن واقتادوا العسكري المشتبه به إلى التحقيق.بحسب صحيفة “الراي” المحلية

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وقال العسكري خلال التحقيق أنه لدى عودته إلى منزله وجد الخادمة على الحالة التي نقلها بها إلى المستشفى، وسارع إلى إسعافها، وأنه لا يعلم ما إذا كانت قد دخلت في خلاف مع زوجته قبل أن يصل.

وعليه، قام رجال الأمن باستدعاء الزوجة وحجزها مع زوجها بعد تسجيل قضية وفاة تحوم حولها شبهة جنائية في مخفر الصليبخات.

وأحيلت القضية إلى رجال المباحث للتحري عن القضية ومعرفة علاقة الزوجين بما حدث للمجني عليها، والاطلاع على نتيجة تقرير الطب الشرعي.