والد "الطفل أدهم" يروي كواليس إعلان قناة الزمالك: كل ما أقف قدام الصورة أبكي

في لافتة إنسانية، رسمت الابتسامة على وجوة جماهير القلعة البيضاء، ظهر مُسعد الكيكي، والد الطفل أدهم، صاحب الـ 9 سنوات، والذي توفي خلال حادث مروري قبل مُباراة السوبر الأخيرة، عقب انقلاب حافلة المُشجعين، ليظهر والد الطفل، بتيشيرت الزمالك، وهو ينظر لصورته مع نجله المتوفي، خلال الإعلان عن تدشين فضائية نادي الزمالك الجديدة.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك اللقطة من الإعلان، مشيدين بظهور صورة الطفل، ووالده.

وروى "الكيكي" عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كواليس الإعلان، قائلًا: "المخرج الجميل المحترم ده شخصية جميلة جدًا مع إنه مش زمالكاوي، بس قمة في الذوق والإنسانية والأخلاق العالية والاحترام".

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وأضاف: "اللقطة دي صورناها 7 مرات أول أربع لقطات، كنت كل لما أقف أمام الصورة أبكي بشدة وهو كان بياخدني في حضنه كأنه أخوك بالظبط ويهديني ويسمعني الأغنية، ويحاول يضحك ويهزر علشان لازم أصور وأنا بضحك أمام الصورة".

تشيع جثمان الطفل أدهم

وشيع عدد من أهالي دمياط جثمان الطفل "أدهم" مشجع الزمالك، 20 سبتمبر الماضي، لمثواه الأخير من مسجد البدري، ووفقا لمصدر فالأب حضر مشيعا لجثمان ابنه وهو مصاب بإصابات في الرأس والذراع.