يتغيب بسببها 8 أشهر.. معلومات عن القطع في وتر أكيلس الذي أصيب به سعد سمير

إصابة جديدة في صفوف النادي الأهلي، جاءت هذه المرة من نصيب المدافع سعد سمير، الذي شَخَصها خالد محمود طبيب الفريق الأول حالته بقطع في وتر أكيلس، حيث أصيب في ساقه خلال لقاء "القلعة الحمراء"، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

"وتر أكيلس" أو "وتر العرقوب"، هو منطقة أسفل القدم من الجهة الخلفية، والتي تؤثر الإصابة بها على حركة الجسم بأكمله.

وفيما يلي، أعراض وأسباب والعلاج الجراحي للإصابة بقطع في وتر أكيلس، وفقا لما ذكره موقع "ماينو كلينك" الطبي:

أعراض الإصابة بقطع في وتر أكيلس

- سماع صوت طقطقة عند وقوع حادث الإصابة.

- الشعور بآلام شديدة في الساق.

- ظهور ورم حول منطقة الكاحل.

- فقدان القدرة على ثني القدم نحو الأسفل.

- عدم التمكن من دفع الساق بسهولة أثناء الحركة أو المشي.

- عدم القدرة على الوقوف على أصابع القدم الموجودة بالساق المصابة.

أسباب الإصابة بقطع في وتر أكيلس

- عدم التوازن والسقوط من مكان مرتفع على القدم.

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- التحميل المبالغ على الساق، خلال المشاركة في التمارين الرياضية.

- السقوط في حفرة.

طرق الوقاية من الإصابة بقطع في وتر أكيلس

- تدريب عضلات الربلة، وهي العضلة الخلفية الموجودة في الساق.

- عدم الثبات على تمرين واحد لمدة زمنية طويلة، حيث يجب ممارسة تمارين مختلفة.

- التقليل من الأنشطة والتمارين المسببة لحِمل إضافي كبير على أوتار العُرقوب "وتر أكليس".

العلاج الجراحي الإصابة بقطع في وتر أكيلس

يشمل العلاج الجراحي، فتح الجزء الخلفي من أسفل الساق، بهدف خياطة الجزء الممزق، إلا أنه يمكن أن تصل المضاعفات إلى الإصابة بعدوى، كما يمكن أن يعاني المريض من تلف بالأعصاب.

يشار إلى أن الإصابة ستجبر سعد سمير، على الغياب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 8 شهور حسبما أكد الطبيب الألماني لطبيب النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن سعد سمير، اضطر لمغادرة الملعب خلال لقاء الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أي لاعب، ليحل رامي ربيعة بديلًا له.