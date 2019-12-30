فيديو.. فتاة هندية تمسك بأفعى كوبرا في كومة قش

في محاولة للإستكشاف والبحث توصل مجموعة من الشباب الهنود بينهم شابة وطفلين، لأفعى كوبرا، مختبئة داخل كومة من القش، وعندما بدأت الشابة في إزالته تفاجئت بالكبرى أمامها فقامت بإمساكها من ذيلها، بشجاعة دون الخوف من أن تسبب لها الأذى.
وفي مقطع فيديو مصور لا يتجاوز الـ5 دقائق، ظهرت الشابة الهندية وهى تمسك بها وترفعها من الأرض في محاولة لترويضها، رغم المحاولات المستمرة من الأفعى الهجوم والانقضاض على الشابة الهندية، ووضعتها في كيس من القماش.
وقالت الفتاة، في نهاية المقطع، إن أفعى الكوبرا هذه كانت تثير الذعر بين أهالي المنطقة، كما أكدت أن الإمساك بالأفاعي أمر سهل، لكن يجب على الشخص توخي الحذر لأن الأفعى، عموما، تمتلك ردة فعل أسرع مما يتخيل.
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