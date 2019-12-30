منها البطاطس المقلية والبيبسي.. أطعمة ومشروبات يجب على مريض السكري تجنبها

يؤثر احيانًا الأكل في المطاعم على مريض السكري، لاحتوائه على كميات كبيرة من الدهون والإضافات الغذائية والسكر والملح، ومن الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها في المطاعم لمريض السكري كما ذكرها موقع "health line".

جميع المشروبات السكرية

وخاصة الصودا كالكولا والبيبسى والسفن أب وغير ذلك، لأنها تحتوي على ما لا يقل عن 8 ملاعق سكر في العبوة. ويشكل ذلك حصة كبيرة إذا تم تناول عبوة واحدة مع وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

البطاطس المقلية

غنية بالكربوهيدرات والدهون والملح، ويتم تقديمها كطبق جانبي بينما تحتوي أقل حصة منها على ما يزيد عن 400 سعرة حرارية.

خبز وزبدة كمقبلات

قبل تقديم الشوربة والطبق الرئيسي، يحتوى هذا الخبز أحياناً على الزبدة ويقدّم محمصاً دون تعريف العميل بكمية الزبدة التي تم استخدامها. ينبغي تفادي هذا الخبز، والاكتفاء بالشوربة مع الطبق الرئيسي.