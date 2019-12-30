أبرز صيحات الأزياء الأكثر رواجا في عام 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع اقتراب نهاية 2019، حان الوقت للتعرف على صيحات الأزياء التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام من المشاهير والمؤثرات وعشاق الموضة على حدّ سواء طوال السنة.

وقد جمعنا لك اتجاهات الموضة لعام 2019 التي حصدت الكثير من الثناء والتعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي، ورصدناها بكثرة خلال أسابيع الموضة وكجزء من ستايل الشارع اليومي.

طبعة جلد الثعبان

تميل طبعة جلد الثعبان إلى إضفاء لمسة راقية ملفتة للأنظار على أي قطعة تُضاف إليها، سواء كان على سترة أو زوج من البوت، أو حقيبة يد، هذه الطبعة تجعل أي قطعة أكثر إثارة وجديرة بالثناء.

الحقائب الهندسية

تضفي الحقائب الهندسية جرعة من الرقي والأناقة على أي إطلالتها، وذلك بفضل صورتها الظلية المنظمة والأنيقة، وتأتي في أشكال مختلفة وجذابة وممتعة في الوقت ذاته.

الجلود

ليست الجلود الحقيقية والصناعة على حد سواء من أكثر الأنسجة جاذبية، ولكن القطع المصنوعة من الجلد مثل معاطف الترانش والقمصان الكلاسيكية ذات الأزرار الأمامية، تبدو فخمة وجذابة بطريقة غير متوقعة.

حواف الريش

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شهدت هذه السنة عودة زينة الفرو إلى الواجهة، والتي تبدو أنيقة عندما تزين حواف الأكمام والأطراف، كما تجعل المظهر يبدو فاخرًا وراقيًا بشكل غير متوقع.

الأكمام المنتفخة

تضفي الأكمام المنتفخة طابعًا رومانسيًا على أي إطلالة، حتى أبسطها من البلوزات والتوبات القصير إلى الفساتين والكنزات الصوفية.

طبعة الحمار الوحشي

تجذب طبعة الحمار الوحشي الغرافيكية الأنظار إلى مرتديها، فهي طبعة جريئة وأنيقة في الوقت نفسه، وتحظى حاليًا بشعبية واسعة في مشهد الموضة.

البوت العالي حتى الركبة

تشهد ساحة الموضة لموسمي خريف وشتاء 2019 – 2020 انتشار صيحة حذاء البوت الطويل حتى الركبة، والذي يأتي في أقمشة وطبعات وألوان متنوعة، حيث تضفي لمسة أنيقة وجذابة على أي مظهر، لكن أكثر الأنماط شعبية هو المطبعة بطبعة جلد التمساح الصناعي.

الأخضر الليموني

كان الأخضر الليموني أحد أبرز اتجاهات الألوان غير المتوقعة التي ظهرت هذا العام، وبالرغم من كونه من الظلال الصارخة والمشرقة، إلا أنها استحوذت على اهتمام معظم عشاق الموضة من مؤثرين ومشاهير، فإذا كنت جريئة كفاية، يمكنك اختيار معطف طويل أو فستان أو بلوزة بهذا اللون، أما إذا كنت تفضلين الإطلالة المحايدة، جربي اختيار إكسسواراتك بهذا الظل الجريء.