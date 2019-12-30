أنغام تستعيد شبابها هذا العام بإطلالاتها المميزة والاهتمام بمظهرها الخارجي

القاهرة - لايف ستايل
لاحظنا جميعنا أن أنغام تألقت بشكل لافت هذا العام وأصبحت تولي عناية خاصة بمظهرها الخارجي وتحرص دائماً على الظهور بأجمل طلة، ان كان على المسرح أو في مختلف المناسبات، ومؤخراً شاهدناها في عدد من فساتين السهرة والتصاميم المميزة التي اختارتها في مناسبات مختلفة استعادت من خلالها شبابها أن كان من ناحية الألوان أو الأقمشة.
وقد اختارت أنغام عدد من الفساتين المصنوعة من أقمشة الميتالك اللامعة بدرجات لونية مثل الذهبي والفضي، كما شاهدناها كثيراً في أقمشة الترتر البراقة، كما اختارت تصاميم الفساتين المميزة المزينة بالريش أو بالكشكش، وكذلك اعتمدت اطلالات في الجمبسوت أو في الفساتين القصيرة.وكانت أنغام حريصة على اعتماد أجمل تصاميم المجوهرات أو الاكسسوارات الملتفة التي تناسبت مع اطلالاتها وأضفت عليها لمسات مميزة.
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