"بين الدعاية لحفلها وزيارة طبيبة تجميل".. نشاط جوهرة "الافتراضي" بعد حكم حبسها

إصدار حكم بحبسها سنة مع الشغل، لم يمنعها من ممارسة حياتها الطبيعية، لتشارك الفنانة الاستعراضية الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، متابعيها بعدة مواد مصورة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وسط تصدر اسمها محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

"هن" رصد أبرز الأنشطة التي شاركت بها الفنانة الاستعراضية الروسية، متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي (العالم الافتراضي)، على مدار الـ24 ساعة الماضية، منذ إعلان حكم المحكمة بحقها:

زيارة طبيبة تجميل

بأزياء فضفاضة وطويلة تجمع بين الأسود والأخضر، ظهرت جوهرة داخل عيادة التجميل مع الطبيبة الشابة نهلة رضوان، ووجهت الشكر لها.

الدعاية لفليم "الفلوس"

وعبر خاصية "استوري" عبر "إنستجرام"، شاركت الراقصة الروسية عدة مقاطع فيديو للدعاية لفيلم "الفلوس"، الذي شاركت فيه بوصلة رقص، ويُعرض حاليا في عدد من دور السينما.

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المطالبة بشراء تذاكرة حفلتها المقبلة

ببدلة رقص جريئة، ذكرت جوهرة جمهورها بحجز تذاكر حفلها، دون الإشارة إلى موقع الحفل أو ذكر أي تفاصيل بشأنه، فضلا عن نشر صورة أخرى مدون عليها باللغة الإنجليزية: "أنا أعني حجز تذاكر حفلتي".

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.