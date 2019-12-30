طريقة عمل صدور دجاج بالفريك

الدجاج من الأطباق الرئيسية المفضلة لدى المطبخ العربي لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل صدور الدجاج بالفريك على طريق الشيف غادة التلي في برنامجها على سي بي سي سفرة. مقادير صدور الدجاج بالفريك 6 صدور دجاج مقطعة مسبقا 4 مكيال من الفريك بصلة مفرومة مكعب من مرق الدجاج رشة من الملح رشة فلفل ملعقة صغيرة من البهارات ملعقة من القرفة ملعقة من الحبهان المطحون Advertisements رشة صغيرة من جوز الطيب ملعقتان كبيرتان من السمن مستكة لوز للتزين طريقة تحضير صدور الدجاج بالفريك تُدق صدور الدجاج باستخدام مطرقة اللحم حتى تصبح أرق وأكبر حجما ثم نتبلها بالملح والفلفل ثم نحشو الصدور بالفريك المسلوق ونلفها ونغلفها باستخدام خلة خشبية ثم نقوم بتحمير الصدور في الثمن نضيف إليه باقي كمية الفريك وجوزة الطيب والبهارات والقرفة والحبهان المطحون ثم نضيف إليه الماء حتى يغطي الصدور ونتركه حتى تمام النضج يقدم الفريك مع لفائف الدجاج المحشية بالفريك ويزين باللوز

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