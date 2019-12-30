عدوى تسببها بكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يمكن أن تصيب كل من الذكور والإناث، وغالبًا ما يؤثر في مجرى البول أو الشرج أو الحلق، بالنسبة للإناث، قد يصيب عنق الرحم، يُعرف باسم مرض السيلان.

ويقدم لك "هُن" أسباب وأعراض مرض السيلان وفقًا لموقع"مايو كلينيك".

أعراض مرض السيلان

يصيب السيلان القناة التناسلية تتضمن علامات عدوى السيلان في الرجال وأعراضها ما يلي:

- الشعور بالألم عند التبول

- إفراز مادة شبيهة بالصديد من فتحة القضيب.

-تورم إحدى الخصيتين والشعور بالألم فيها.

- زيادة إفرازات المهبل

- الشعور بالألم عند التبول

- نزيف المهبل في الفترات الواقعية بين الدورات الشهرية، بعد الجماع على سبيل المثال

- الجماع المؤلم

- ألم في البطن أو الحوض

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أسباب مرض السيلان

- يتسبب السيلان بواسطة النيسرية البنية البكتيرية.

- تنتقل في أغلب الأحيان بكتيريا السيلان من شخص إلى آخر أثناء الاتصال الجنسي.

الوقاية من مرض السيلان

-استخدام الواقي في حالة اختيار ممارسة الجنس.

- مطالبة الزوج أو الزوجة بإجراء اختبار العدوى المنقولة جنسيًا، وفي حالة عدم إجراء هذه الاختبارات، فاسأل عن رغبته أو رغبتها في إجرائه.

- تجنب ممارسة الجماع إذا كان الزوج أو الزوجة يعانيان أي أعراض غير اعتيادية، وإذا كان أحد الزوجين يعاني علامات أو أعراض عدوى منقولة جنسيًا، مثل الحرقان في أثناء البول أو طفح بالأعضاء التناسلية أو قروح، ينبغي تجنب ممارسة الجماع معه.

- التفكير في إجراء فحص مرض السيلان بانتظام.