ردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني على سائلة تريد معرفة حكم تسمية مولودتها باسم "راما"، وقالت في سؤالها: "هل يجوز تسمية المولودة باسم: راما؟، ملاحظة: اسم راما هو اسم إله من آلهة الهند، وبسببه تم هدم المسجد البابري في الهند عام 1992م لقولهم إنه مكان مولده؟".
وكان رد الإفتاء على السؤال: "لا يصح تخليد اسم إلهٍ من آلهةِ المشركين بإطلاقه على بنتٍ مسلمةٍ، خاصَّةً إذا كان اسم هذا الإله سببًا في هدمِ بيتٍ من بيوتِ الله، ولا يليقُ بالأسرةِ المسلمةِ أنْ تترُكَ الأسماءَ اللَّامتناهية وتتمسَّك باسمٍ ترتبط به ذكرياتٍ أليمَةٍ في نفوس المسلمين".
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" توضح حكم تسمية مولودة باسم "راما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.