"الإفتاء" توضح حكم تسمية مولودة باسم "راما"

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني على سائلة تريد معرفة حكم تسمية مولودتها باسم "راما"، وقالت في سؤالها: "هل يجوز تسمية المولودة باسم: راما؟، ملاحظة: اسم راما هو اسم إله من آلهة الهند، وبسببه تم هدم المسجد البابري في الهند عام 1992م لقولهم إنه مكان مولده؟".

وكان رد الإفتاء على السؤال: "لا يصح تخليد اسم إلهٍ من آلهةِ المشركين بإطلاقه على بنتٍ مسلمةٍ، خاصَّةً إذا كان اسم هذا الإله سببًا في هدمِ بيتٍ من بيوتِ الله، ولا يليقُ بالأسرةِ المسلمةِ أنْ تترُكَ الأسماءَ اللَّامتناهية وتتمسَّك باسمٍ ترتبط به ذكرياتٍ أليمَةٍ في نفوس المسلمين".