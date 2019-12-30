يفضل الكثير تناول السجق شرقي بالزبدة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف زينب مصطفى. مقادير سجق شرقي بالزبدة 1 كيلو سجق 3 بصلات شرائح 1 ثمرة فلفل أخضر رومي شرائح 1 ثمرة فلفل أحمر رومي شرائح زبدة ملح فلفل أسود كزبرة جافة ناعمة Advertisements بابريكا زنجبيل بودرة 1 مكعب مرقة زيت 2 ثمرة طماطم طريقة تحضير سجق شرقي بالزبدة يخرم السجق بالشوكة قليلاً يشوح البصل في الزبدة على النار يضاف السجق والتوابل ومكعب المرقة والملح والفلفل الأسود يقلب كل الخليط على النار ويضاف الفلفل الرومي يوضع الخليط في طاجن ويضاف على الوجه شرائح الطماطم توضع في الفرن حتى تمام النضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سجق شرقي بالزبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.