فيديو.. "مساء DMC" يعرض تقريرا حول تجهيزات شقق العروسان

عرض برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، تقريرًا حول آراء المواطنين في تجهيزات شقق الزوجية للعرسان الجدد.
وتنوعت آراء الناس في تجهيز شقق الزوجية بين التقاسم في الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وما بين التقاسم في السجاد والستائر.
وقال شخص إنه في طنطا يقوم العريس بفرش الشقة بالإضافة إلى الشبكة، بينما تحضر العروس الأجهزة الكهربائية والنيش.
بينما قالت سيدة إنهم يتقاسمون كل شيء بالنصف، وتحدث أحدهم عن مشكلة أسطوانة البوتوجاز وقائمة المفروشات.
وتحدث البعض عن وقوع مشاكل بعد الزواج بسبب المفروشات، تصل إلى الطلاق والانفصال.
وشدد آخرين على ضرورة الاتفاق على المفروشات من البداية، وأن يتفقون على كل شيء منعًا للمشاكل فيما بعد.
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