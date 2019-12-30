خبير أمني: المشاركة في جروب "حد شاف جوزي" جريمة عقوبتها الحبس 3 سنين

أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، أن المشاركة في جروبات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مثل "حد شاف جوزي" يوقع المشاركين فيه تحت طائلة القانون.

وأضاف الرشيدي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن عقوبة النشر في جروب "حد شاف جوزي" تصل للسجن 3 سنوات طبقًا للمادة 175 لعام 2018، لافتا إلى أن المادة تجرم الاستخدام غير الآمن وغير المشروع لشبكة الإنترنت، طالما هذا الاستخدام ينتج عنه فتنة ومشاحنات وعدم استقرار.

Advertisements

وأوضح أن ما يحدث هو نتيجة للخرس العائلي والزوجي، وأن الأزواج يلجأون للاستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت بسبب ذلك، مضيفًا: "عيب أني أكون متجوزة واحد ابن ناس وأقول يا جماعة حد شاف جوزي بيخوني ولا لأ".

ونوه أنه تواصل مع مباحث الإنترنت لضبط القائمين على هذه المجموعات والتحقيق معهم.

وتوقع الرشيدي أن يكون خلف هذه الجروبات مغرضين، مثل الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة ووكالات الاستخبارات الدولية ووكالات الجرائم المنظمة، والمجموعات الدولية للدعارة وتجارة الأزواج.