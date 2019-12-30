حكت شروق العقدة عن تجربتها في الشارع المصري، ومعاناتها من "وحمة" موجودة في وجهها، قائلة إنها لم تتكن تتخيل أن يحبها الناس لهذه الدرجة، "مكنتش متخيلة أن الناس هتحبني كده وتشوفني حلوة للدرجة دي، لأن أنا اللي اتعرضت له في حياتي مش قليل".
وأضافت شروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "أنتي مش متخيلة المدرسة وأنا ماشية في الشارع والمدرسين نفسهم كانوا بيقولوا كلام مش لازم أقوله، والناس كانت بتعيب، ومهما أقولك وكانوا بيقولوا كلام وبيجمعوا أصحابهم علشان يتفرجوا عليا أكتر، ومع ذلك مهمنيش".
وكشفت عن دور والدها في دعمها، قائلة: "أنا بحبني وأنا عارفة إن ربنا لو عايز يخلقني أحسن من كده كان خلقني أحسن من كده، وأنا مهمنيش حد وطول عمري واثقة من نفسي، وده بسبب بابا الله يرحمه، كان دايمًا يقولي أنتي حلوة وجميلة ومفيش حاجة في وشك خالص".
وأكدت شروق أنها تلقت دعما كبيرا من أسرتها وأسرة زوجها وزوجها، لافتة إلى أنها أخبرت زوجها قبل الزفاف أنها لن تغطي الوحمة باستخدام مساحيق التجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر شروق تكشف تعرضها للتنمر بسبب "وحمة" في وجهها: بابا زرع ثقتي في نفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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