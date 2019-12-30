ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم.. معلومات عن ثريا محمد "كليوباترا السلة"

اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة، ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، ضمن قائمة أفضل 10 في عام 2019، واحتلت ابنة مصر المركز الثامن في التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـ"فيبا".

ولم تكن هذه هي الإشادة الأولى من الاتحاد الدولي لكرة السلة باللاعبة المصري، بل أشاد بها سابقًا، عبر "تويتر"، ملقبًا إياها بـ "كليوباترا"، قائلا: "أفسحوا المجال لكليوباترا الجديدة، ملكة مصر".

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن لاعبة الأهلي ثريا محمد:

- مارست الرياضة وهي لم تتجاوز الـ8 سنوات.

- لعبت ثريا رياضات أخرى مثل التنس والسباحة قبل ممارستها السلة.

- بدأت ثريا مشوارها الرياضي في الفريق النسائي للسلة بنادي الصيد.

- انضمت لمنتخب مصر وهي بعمر 15 عاما.

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- حصلت على أفضل لاعبة في أفريقيا عامي 2010، و2012، مع المنتخب المصري.

- انتقلت العام الماضي إلى النادي الأهلي بعقد يمتد لموسمين.

- تبلغ ثريا من العمر 24 عامًا.

- درست التجارة، وبالأخص علم الإدارة، في جامعة العلوم الحديثة والآداب.

- توجت بالعديد من البطولات، منها البطولة العربية.

- حصلت على أفضل رامية عربية فى المنافسات عام 2017.