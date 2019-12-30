لتجنب حرقة المعدة.. اتبع هذه الطرق الفعالة

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلا عن البيان الإماراتي:

تتسبب حرقة المعدة في ألم حارق في الصدر، خلف عظمة الصدر مباشرةً، غالبًا ما يزداد الألم سوءًا بعد الأكل أو في المساء أو عند الاستلقاء أو الانحناء.

ولا تستدعي حرقة المعدة القلق، حيث يمكن لمعظم الناس علاج هذه المشكلة من خلال تغيير نمط الحياة والأدوية دون وصفة طبية.

ووفقاً لـ«مايوكلينيك» فإن الارتجاع الحمضي يحدث عند ارتخاء عضلة المَصَرّة في الطرف السفلي من المريء في الوقت غير الصحيح، مما يسمح لحمض المعدة بالرجوع إلى المريء.

ويمكن أن يتسبب هذا في حدوث حرقة القلب، وربما يؤدي إلى الارتجاع المعدي المرئي (

ويمكن أن تساعد تغيُّرات نمط الحياة وبعض العلاجات المنزلية في تخفيف حرقة المعدة، وهي:

حافِظْ على وزن صحي. يُسبِّب الوزن الزائد ضغطًا على البطن؛ مما يتسبَّب في عودة حمض المعدة إلى المَرِيء.

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تجنَّبِ ارتداء الملابس الضيقة التي تسبب ضغطًا على بطنكَ وعلى المَصَرّة المريئية السفلية.

تجنَّبِ الأطعمة التي تحفز الحرقة.

تجنَّبْ الاستلقاء بعد تَناوُل الطعام. انتظرْ ثلاث ساعات على الأقل.

تجنَّبْ تَناوُل الوجبات في وقت متأخر.

ارفعِ المخدة التي تنام عليها في سريركَ إذا كنتَ تعاني من حرقة في الليل بشكل مُنتظم أو أثناء محاولة النوم. وإذا لم يكن بإمكانكَ فعل ذلك، فقم بإدخال إسفين بين المرتبة وفراش الصندوق؛ لرفع جسمكَ من الخصر إلى أعلى. عادةً ما يكون رفع رأسكَ بوسائد إضافية غير فعال.

تجنَّبِ التدخين والكحول. يقلِّل كل من التدخين وشرب الكحول من قدرة المَصَرّة المرئية السفلية على العمل بشكل صحيح.

تجنَّبْ تَناوُل وجبات كبيرة. بدلًا من ذلك، يمكنكَ تناول الكثير من الوجبات الصغيرة طوال اليوم.