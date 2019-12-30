أقل من 40 درجة.. تعرف على المدينة الأكثر برودة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلا عن سكاي نيوز:

تنخفض درجات الحرارة إلى اثنان وربما عشرة أو أزيد قليلًا في بعض البلدان حول العالم.

لكن في ياكوتسك تنخفض درجة الحرارة إلى ما بعد الأربعين، وتقع هذه المدينة أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية.

وسجلت مدينة ياكوتسك، السبت، درجة حرارة شديدة البرودة 47 درجة تحت الصفر، بحسب ما أوردت تقارير محلية.

وتشهد هذه المدينة عادة أرقام قياسية أثناء البرد القارس، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم.

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ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

هذه الأحوال الجوية تؤدي إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.

وكان مصور سويسري قال أثناء زيارة له إلى المدينة إن الخروج من أجل شراء سجائر يشكل مجازفة كبيرة.

لكن الحياة يجب أن تستمر، فقد أصدرت السلطات المحلية أمرا بإلغاء الفصول الدراسية للطلاب الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إن الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية،

كما عبر آخرون عن تحديهم للطقس البارد عبر ممارسة السباحة، وذهب البعض إلى نحت التماثيل الثلجية.