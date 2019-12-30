مقابل 50 ألف جنيه.. ولاية أمريكية تعرض قصر فيكتوري للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلًا عن سكاي نيوز:

أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الذهول، بعد عرض قصر مكون من 10 غرف نوم في ولاية نيويورك الأميركية، للبيع مقابل 50 ألف دولار فقط، مقابل شرط واحد، حسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

تبلغ مساحة هذا القصر صاحب الطراز الفيكتوري 6 آلاف قدم مربع، ويجب على المشتري أن يقدم خطة الترميم التي سيتبعونها للعقار التاريخي

يعود تاريخ بناء القصر إلى عام 1861 في أوبرن نيويورك، على مساحة فدان واحد، ويحتوي على 10 غرف نوم، و5 مراحيض، و4 مدافئ، إلى جانب مبنى ملحق بالقصر، مكون من طابقين.

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واشترت مدينة أوبورن العقار، بالتعاون مع إدارة التخطيط بالمدينة ووكيل العقارات مايكل ديروسا للتوصل إلى طريقة فريدة للبيع.

وقال ديروسا إن شراء العقار هو بمثابة مزاد، وإنما مسابقة، مضيفا: "على المشترين المحتملين ذكر خططهم المستقبلية بشأن العقار، والجدول الزمني والتكلفة لعملية الترميم"، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".

وأغلق باب تقديم الطلبات في الثامن عشر من ديمسبر، على أن يختار مجلس المدينة العرض الفائز في الثامن من يناير، اعتمادًا على الخطة الأفضل وليس السعر الأفضل.