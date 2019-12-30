- 1/2
- 2/2
زار الفنان محمد علي رزق، مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام 777، من أجل دعم وتقديم المساندة لمحاربات الورم الخبيث.
والتقى "رزق" عددا من مريضات سرطان الثدي، خلال جولته التفقدية داخل المستشفى، مشيدا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، والتعامل الذي وصفه بـ"الراقى" من الأطباء وفريق التمريض.
وقال الفنان الشاب، في بيان، إن المعهد يساهم في تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن المستشفيات الحكومية، وأنها تنافس المستشفيات الخاصة، متمنيا تدشينه في كل محافظات مصر للقضاء نهائيا على مرض السرطان.
ودعى الفنان الشاب محبي الخير لدعم المعهد القومي للأورام 777، الذي يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الأعمار في جميع المحافظات، ووعد بالزيارة في القريب العاجل مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الفنان محمد علي رزق يدعم مريضات السرطان بالمعهد القومي للأورام 777 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.