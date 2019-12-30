صور.. الفنان محمد علي رزق يدعم مريضات السرطان بالمعهد القومي للأورام 777

زار الفنان محمد علي رزق، مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام 777، من أجل دعم وتقديم المساندة لمحاربات الورم الخبيث.

والتقى "رزق" عددا من مريضات سرطان الثدي، خلال جولته التفقدية داخل المستشفى، مشيدا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، والتعامل الذي وصفه بـ"الراقى" من الأطباء وفريق التمريض.

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وقال الفنان الشاب، في بيان، إن المعهد يساهم في تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن المستشفيات الحكومية، وأنها تنافس المستشفيات الخاصة، متمنيا تدشينه في كل محافظات مصر للقضاء نهائيا على مرض السرطان.

ودعى الفنان الشاب محبي الخير لدعم المعهد القومي للأورام 777، الذي يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الأعمار في جميع المحافظات، ووعد بالزيارة في القريب العاجل مرة أخرى.