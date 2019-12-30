طريقة عمل آيس كريم مقلي

آيس كريم المقلي من المأكولات الغريبة، التي تتميز بمذاق مختلف، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها، لتتمكن من إعداد تلك المثلجات بطريقة ساخنة، مناسبة لفصل الشتاء.

قدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة" على يوتيوب، خطوات سهلة وسريعة لإعداد آيس كريم المقلي في المنزل.

مقادير الآيس كريم المقلي

آيس كريم

الفانيليا

بسكوت مطحون

بيض

فانيليا

لبن

زيت

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طريقة تحضير الآيس كريم المقلي

- تشكيل الآيس كريم على هيئة كرات.

- وضع الآيس كريم في صينية على ورق زبدة.

- وضع الصينية في الفريزر حتى تتجمد.

- خلط الفانيليا والبيض سويا، ثم تغمس كرات الآيس كريم في الخليط.

- إضافة البسكوت المطحون على الكرات ثم البيض مجددا، ثم إدخاله إلى الفريزر مرة أخرى.

- وضع الكرات في زيت ساخن على نار هادئة، حتى يصبح لون البسكوت ذهبيا.

- ويمكن إضافة صوص الشيكولاتة والكراميل.