بسبب صورتها الجريئة.. لينا الفيشاوي تستعرض زيادة عدد متابعيها على "إنستجرام"

بصورة جريئة تعود لعام 2013، يظهر فيها الجزء العلوي من جسدها عاريا، ولا شيء يغطيه سوى شعرها الذي أخفت به صدرها، أثارت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي وهند الحناوي، جدلًا واسعًا عقب نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لتتصدر ابنة الفنان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.

واليوم، استعرضت ابنة الفنان زيادة متابعيها بنسبة كبيرة على "الإنستجرام" عقب نشرها لتلك الصورة، عبر خاصية "الاستوري"، فعلى الرغم من تعرضها لموجة انتقادات لاذعة، إلا أن الأمر أدى لزيادة عدد المتابعين لها.

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لينا تشارك بصورة شبه عارية

وكانت "لينا" شاركت بصورة جريئة مساء أمس، وعلقت عليها: "ليبرالية دائما في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم، منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

واستقبلت ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، التي تبلغ من العمر 16 عاما، تعليقات لاذعة، أبرزها: "التعري تخلف وجهل، أنتي حلوة وجميلة بس الصورة دي مش حلوة خالص، أنتي أحسن من أنك تطلعي بالمنظر ده، إيش دخل التحرر بالعري، التحرر غير التعري".

من هي لينا الفيشاوي؟

لينا الفيشاوي، هي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، حفيدة الفنانة سمية الألفي وفاروق الفيشاوي، وهي ابنة هندا الحناوي، الزوجة الأولى لأحمد الفيشاوي، صاحبة قضية زواجه العرفي، التي ضجت بها وسائل الإعلام حيث حاولت نسبها له، ورفض الاعتراف بها فترة طويلة، وانتهت بحكم قضائي من المحكمة لصالح الأم "هند"، بإثبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة "لينا" لأبيها أحمد الفيشاوي.

واعترف الفيشاوي بابنته "لينا" بعد أن حسم القضاء أمر القضية، ولكن الأزمة لا تزال قائمة بعد أن قامت "هند" برفع قضية نفقة عليه.

هند والفيشاوي تجمعهما المحكمة من جديد

عقب مرور 15 عاما، وتحديدًا في 2018، تقدمت "الحناوي" لرفع قضية نفقة، وطالبت والد ابنتها، بدفع 23 ألفا و400 جنيه إسترليني، مصروفات إقامتها في لندن لمدة سنة، فضلًا عن إلزامه بدفع 7 آلاف جنيه أجر حضانة عن كل عام من تاريخ طلاقه لها، الأمر الذي انتصرت فيه أيضًا بحكم المحكمة، بعدما أثبت محاميها قدرة الفيشاوي المادية على تحمله تلك المصروفات.