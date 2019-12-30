طريقة عمل أصابع موتزاريلا

تعتبر الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن المفضلة لدى الكثيرين، ويمكن تحضير عدد من أصناف منها لذلك نقدم لكِ طريقة عمل طريقة أصابع الموتزاريلا في المنزل، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا"، على سي بي سي سفرة. المكونات جبنة موتزاريلا صحيحة. بيض. بقسماط. ملح وفلفل. بودرة ثوم. بودرة بصل. زعتر. Advertisements ورق خس. زيتون. طريقة التحضير قطعي الموتزاريلا أصابع سميكة وغطيها بالبيض. اخلطي البقسماط مع بودرتى الثوم والبصل والزعتر. تبلي الموتزاريلا فى البقسماط ثم فى البيض مرة أخرى ونضعها فى البراد لمدة 10 دقائق اقلي الأصابع فى الزيت الساخن ونقدمها مزينة بالخس والزيتون

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