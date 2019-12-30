طريقة عمل برجر فراخ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل برجر الفراخ، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل، حيث يقبل الكثيرون على تناول البرجر. مقادير برجر دجاج نصف كيلو دجاج فيليه بصل فلفل ألوان نصف كوب دقيق بيضة 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر كمون ناعم بهارات زيت Advertisements ملح فلفل أسود التقديم بطاطس محمرة خبز كيزر كاتشب مايونيز طريقة عمل برجر دجاج يفرم في الكبة الدجاج المفروم مع البصل والفلفل والتوابل والملح والفلفل والبيضة والبيكنج بودر. يشكل الخليط أقراصا ويفضل أن توضع في الثلاجة لتتماسك. يوضع في القليل من الزيت على النار. يقلب على الوجه الآخر ويقدم عند تمام النضج مع البطاطس والخبز والكيزر والكاتشاب والمايونيز.

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