طريقة عمل كيك القرع

كيكة القرع من أكثر الكيكات التي يفضلها العديد من الأشخاص، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل كيكة القرع، على طريقة الشبف"نجلاء الشرشابي". مقادير كيكة قرع 2 كوب دقيق كوب قرع مسلوق ومهروس كوب سكر 3 بيضات نصف كوب زيت 2 باكو فانيليا نصف كوب زبيب نصف كوب جوز هند نصف كوب ماء ملعقة كبيرة بيكنج بودر Advertisements ملعقة كبيرة خل رشة ملح قرفة ناعمة جوز هند طريقة تحضير كيكة قرع - يخلط في الخلاط القرع والماء والسكر والزيت والبيض والفانيليا والخل - يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح - يضاف خليط القرع لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط - يصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق - توضع في الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج - تترك الكيكة لتبرد. - يخلط القرع المسلوق مع السكر وجوز الهند والقرفة - يضاف الخليط على الكيكة وتقطع وتقدم.

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