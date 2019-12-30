كريم لترطيب اليدين الجافتين في المنزل

مع بداية فصل الشتاء تتعرض اليدان لنوع من الجفاف نتيجة لتعرضهما للمياه في الطقس البارد، ولذلك دائما ما تبحث بعض السيدات عن طرق الترطيب، وتقدم "هُن" طريقة تحضير كريم لترطيب اليدين الجافة في المنزل للشيف "غادة التلي". مقادير كريم لترطيب اليدين الجافة 1 كوب شوفان مطحون ربع كوب زيت جوز هند 1 ملعقة كبيرة فازلين 1 ملعقة كبيرة عسل Advertisements 4 نقاط زيت عطري ربع كوب شاي اخضر طريقة تحضير كريم لترطيب اليدين الجافة يذوب زيت جوز الهند ويخلط مع الفازلين والعسل والزيت العطري والشوفان والشاي الأخضر جيدًا يصفى باستخدام مصفاة يحفظ في برطمان زجاجي ويستخدم خلال أسبوع.

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