زين هيثم.. حكاية طفل يواجه ألم "الشيخوخة المبكرة" ووجع "نظرات التنمر"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا تليفزيونيا الطفل "زين هيثم" يعاني من أمراض الشيخوخة المبكرة النادرة، وذلك خلال برنامج "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، حيث أوضحت الإعلامية أن أسرة الطفل تتضايق من نظرة المجتمع إلى نجلهم والتنمر منه بسبب هذا المرض.

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وقال والد زين، إنه يخشى رفض الحضانة ابنه بسبب الشكل، مشددًا على ضرورة السعي لتعريف المواطنين بهذا المرض وطريقة التواصل مع الأبناء الذين يصابون به، كي يكون لديهم وعي بالمرض ومن ثَمَّ دعم المصابين به.

فيما قالت والدته، إن الجميع يسعد بالجلوس مع زين، وتنزل به من المنزل باستمرار، حيث ذكرت أنها تعيش حياة سعيدة به، "إحنا عايشين سعداء بهذا الطفل، بس لما كان حد بيقول لي كلام بيجرحني كنت باقعد في البيت ومابنزلش وبقعد أعيط".

وأوضحت والدته، أنها علمت بمرض ابنها وهو يبلغ عامًا، والمرض يصيب أجهزة الجسم بالشيخوخة، والأطباء أبلغوها بأن القلب والمخ يتأثران بهذا المرض، ومن الممكن الإصابة بتصلب في شريان القلب، أو حدوث سكتة دماغية، مضيفة: "كل هدفي لما أمشي في الشارع ماحدش يضايقني، إحنا مش خايفين وأقوياء".