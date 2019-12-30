مشرفة سابقة بجروب "حد شاف جوزي" تعتذر: أنا ست تافهة إني وصلت لكده

حكت رشا عبدالسلام، إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تجربتها مع مجموعة "حد شاف جوزي"، حيث كانت مسؤولة "أدمن" فيه لمدة يوم واحد فقط.

وقالت رشا، خلال استضافتها بحلقة اليوم الأحد، من برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر شاشة "ON E"، إنها أضيفت إلى الجروب، ووقتها كان هناك نحو 5400 فتاة وسيدة: "كان في بنات بتنزل صور جوزها وهزار وضحك، ولكن مدمر وغلط".

وأضافت: "بورسعيد اتدمرت بسبب الجروب، لأن أغلب البنات ضافوا أصحابها، وكل مدامات بورسعيد أضافت اللي عندها، وبقى عندنا طلبات انضمام عدت 10 آلاف طلب انضمام، وبالتالي الجروب بقى نصه رجالة، والستات نزلت صور رجالتها وحصل فتنة لأن الرجالة اتضايقت والدنيا اتقلبت".

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وأشارت، إلى أن صديقتها عندما شاركت صورة زوجها عبر الجروب، ما سبب لها مشكلات زوجها، لأن أصدقاءه حصلوا على المنشور بطريقة "سكرين شوت"، وشاركوها في جروب للرجال اسمه "نادي الرجال السري": "أنا ست تافهة إني وصلت نفسي للمرحلة دي، الموضوع ده مش هزار".

وواصلت: "أنا كنت مشرف ومكملتش 24 ساعة وكان في أدمن اختفت ومتأكدة إنها ولد وكنت بقولها مش أي بوست تقبليه وكل شوية ألاقي ولد بيشتم، وواحدة تحط حتة حشيش".