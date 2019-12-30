محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يمثل الباذنجان أهمية كبيرة لصحة الإنسان، وذلك لما يحتويه من عناصر غذائية تحد من الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب والسرطان. ولكن يجب مراعاة بعض النصائح الهامة عند شراء الباذنجان وتخزينه وطهيه، للاستفادة من قيمته الغذائية على أكمل وجه. للمزيد عن نصائح يجب مراعاتها عند شراء وتخزين الباذنجان.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للحصول على فوائده.. نصائح يجب مراعاتها عند شراء وتخزين الباذنجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.