عقب خطوبة نجله وهنادي مهنا.. الصاوي يوجه رسالة لصديق عمره خالد صالح

حرص الفنان خالد الصاوي، على توجيه رسالة مؤثرة، لصديقه الراحل الفنان خالد صالح، وذلك عقب خطوبة هنادي مهنا ونجل الراحل، أحمد.

ونشر "الصاوي" عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من الخطبة للعروسين، مُعلقًا: "السنة ختامها مسك، خطوبة ولادي (أحمد خالد صالح) و(هنادي هاني مهنا)".

وتابع: "ألف مبروك للموسيقار الكبير هاني مهنا وأخويا المرحوم خالد صالح وبقوله العيال كبرونا أوي يا حبيبي".

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خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

واحتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بخطوبتها للممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، أول أمس، الجمعة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لهنادي وأحمد، وهما في الخطوبة، على نغمات رامي عياش.

وظهر "أحمد" ببدلة رمادية اللون، مزينة بخطوط رفيعة، فيما أطلت العروس بـ"جامبسوت" أبيض اللون، تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.