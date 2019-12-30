الامارات | تكريم حسن حسني.. وهنيدي يُبكي الحضور بوفائه

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حسن حسني.. وهنيدي يُبكي الحضور بوفائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحفاوة كبيرة ووسط حضور فني وجماهيري كبير، تم تكريم النجم المصري، حسن حسني، على مجمل أعماله، وبوصفه «الأب الروحي للكوميديا في مصر والوطن العربي»، وذلك في حفل على مسرح نقابة الممثلين في القاهرة، ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة.

وألقى النجم محمد هنيدي كلمة مؤثرة في الحفل، تسببت في بكاء الحاضرين، قال فيها إنه تعلم الفن من حسن حسني، الذي دعمه بقوة رغم أنه كان في بداية حياته، وأضاف أن حسني ليس مجرد فنان عادي بل نجم استثنائي حقق المعادلة الصعبة، وهي التنوع بين الكوميدي والتراجيدي، ولولاه ما ظهرت أعمال النجوم الشباب وقتها بهذه القوة والثراء، فقد كان حليفاً للنجاح وأباً روحياً للجميع، كبيراً وصغيراً، ما جعل الجميع يحبه بشكل شخصي، بالإضافة إلى تقديسه كفنان كبير وعظيم. وأكد نقيب الممثلين، الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحافية، أن تكريم حسن حسني جاء «بوصفه الداعم الأول لمعظم نجوم الكوميديا الشباب، بالإضافة إلى دوره الكبير في إثراء الفن في السينما والمسرح والتلفزيون، وكونه شكّل رمزاً للعطاء على مدار ما يقرب من 50 عاماً».

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وكان في مقدمة الحضور لحفل التكريم، النجوم محمد سعد ومحمد هنيدي وصلاح عبدالله، وسليمان عيد وإيهاب فهمي، والنجم الشاب اوس اوس «محمد أسامة»، وشهد الحفل عرض أغنية خاصة عن حسن حسني، أعقبها فيلم قصير عن حياته، تخلله لقاء خاص معه تحدث فيه عن أبرز محطاته الفنية، ومشواره الكبير منذ بدايته في المسرح العسكري حتى انطلاقه لعالم السينما والتلفزيون والمسرح، وتحقيقه نجومية كبيرة جاءت في سن متأخرة حسب قوله.

وقال حسن حسني إن التكريم من أجمل ما حدث له، خصوصاً أنه حدث وهو على قيد الحياة، ويستمتع بحب الناس وتقدير نجوم الفن والجمهور، وهو الحدث الأعظم في حياته.