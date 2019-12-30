الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالله سعيد البلوشي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة مصبح خميس البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم بفندق روتانا العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين والضباط، ولفيف من الأهل والأصدقاء وزملاء العريس، وتخللت الحفل عروض فنية شعبية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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