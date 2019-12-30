شكرا لقرائتكم خبر عن طلال سالم يفوز بجائزة الشارقة للشعر العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الشاعر طلال سالم الصابري، لفوزه بجائزة الشارقة للشعر العربي في نسختها الـ10، التي تنظمها بشكل سنوي دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة.
وسيُكرّم الشاعر، وهو أحد أعضاء اتحاد كتاب الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي سينظم خلال الفترة من الخامس إلى 10 يناير المقبل، والذي سيتضمن فعاليات ثقافية متنوعة.
وللشاعر طلال سالم دواوين عدة، منها «حتى تعود»، و«خرير الضوء»، و«برزخ الريح»، إضافة إلى كتاب في أدب الرحلات بعنوان «إماراتي في نيجيريا»، كما أنه إعلامي قدم برامج تلفزيونية وإذاعية، وشارك في برنامج أمير الشعراء في نسخته الأولى، وحصل على لقب «شاعر الشفافية».
وأكد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أهمية الجائزة وتميزها بالقامات الشعرية الكبيرة التي نالتها من الشعراء الإماراتيين والعرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | طلال سالم يفوز بجائزة الشارقة للشعر العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.