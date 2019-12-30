الامارات | طلال سالم يفوز بجائزة الشارقة للشعر العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن طلال سالم يفوز بجائزة الشارقة للشعر العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الشاعر طلال سالم الصابري، لفوزه بجائزة الشارقة للشعر العربي في نسختها الـ10، التي تنظمها بشكل سنوي دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة.

وسيُكرّم الشاعر، وهو أحد أعضاء اتحاد كتاب الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان الشارقة للشعر العربي، الذي سينظم خلال الفترة من الخامس إلى 10 يناير المقبل، والذي سيتضمن فعاليات ثقافية متنوعة.

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وللشاعر طلال سالم دواوين عدة، منها «حتى تعود»، و«خرير الضوء»، و«برزخ الريح»، إضافة إلى كتاب في أدب الرحلات بعنوان «إماراتي في نيجيريا»، كما أنه إعلامي قدم برامج تلفزيونية وإذاعية، وشارك في برنامج أمير الشعراء في نسخته الأولى، وحصل على لقب «شاعر الشفافية».

وأكد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أهمية الجائزة وتميزها بالقامات الشعرية الكبيرة التي نالتها من الشعراء الإماراتيين والعرب.