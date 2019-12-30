الامارات | كريسينا كوخ تسجّل رقماً قياسياً في الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن كريسينا كوخ تسجّل رقماً قياسياً في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت رائدة الفضاء الأميركية، كريسينا كوخ، في تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة تمضيها امرأة في الفضاء الخارجي.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إن كريسينا، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 15 مارس الماضي، أمضت حتى الآن 289 يوماً في الفضاء.

وبهذا تخطت كريسينا الرقم القياسي المسجل حتى الآن، الذي سجلته رائدة الفضاء السابقة، بيجي واتسون، التي قضت 288 يوماً متواصلة في الفضاء.

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ومن المقرر أن تعود كوخ إلى الأرض في فبراير المقبل، وعندها تكون قضت 328 يوماً في الفضاء.

ويظل رائد الفضاء الخارجي، سكوت كيلي، صاحب أطول فترة قضاها رائد فضاء مرة واحدة في الفضاء الخارجي بلغت 340 يوماً.