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الامارات | كريسينا كوخ تسجّل رقماً قياسياً في الفضاء

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نيويورك - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كريسينا كوخ تسجّل رقماً قياسياً في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت رائدة الفضاء الأميركية، كريسينا كوخ، في تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة تمضيها امرأة في الفضاء الخارجي.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إن كريسينا، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 15 مارس الماضي، أمضت حتى الآن 289 يوماً في الفضاء.

وبهذا تخطت كريسينا الرقم القياسي المسجل حتى الآن، الذي سجلته رائدة الفضاء السابقة، بيجي واتسون، التي قضت 288 يوماً متواصلة في الفضاء.

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ومن المقرر أن تعود كوخ إلى الأرض في فبراير المقبل، وعندها تكون قضت 328 يوماً في الفضاء.

ويظل رائد الفضاء الخارجي، سكوت كيلي، صاحب أطول فترة قضاها رائد فضاء مرة واحدة في الفضاء الخارجي بلغت 340 يوماً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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