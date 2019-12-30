الامارات | «فرنج الشارقة»: 600 عرض فني ثقافي ترفيهي من حول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرنج الشارقة»: 600 عرض فني ثقافي ترفيهي من حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُقدّم مهرجان «فرنج الشارقة»، الحدث الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 600 عرض فني ثقافي ترفيهي خلال 1100 ساعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تشمل الفنون المسرحية والأدائية على مدار 17 يوماً، ابتداءً من 16 يناير وحتى الأول من فبراير 2020، ليحوّل إمارة الشارقة، إلى منصة فنية وإبداعية متكاملة.

وكشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، الجهة المنظمة للمهرجان، عن استضافة الإمارة باقة من العروض الأكثر نجاحاً وشعبيّة من مهرجانات «فرنج» حول العالم، التي نالت استحسان الجماهير والنقاد من مختلف البلدان والثقافات. ويوفر المهرجان مجموعة من الفعاليات العائلية الترفيهية، تضم 35 عرضاً خاصاً بأسعار جيدة، إلى جانب 30 عرضاً مجانياً في الهواء الطلق، يقدمها أكثر من 50 فناناً وفنانة من جميع أنحاء العالم في ثلاث وجهات تابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ واجهة المجاز المائية والقصباء وجزيرة النور.

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وتتضمن أبرز خمسة عروض لمهرجان فرنج الشارقة «عرض الفقاعات» الذي يستكشف ديناميكيات الفقاعات، ويقدمه الفنان العالمي غراهم ماكسويل من المملكة المتحدة، حيث يجمع ماكسويل بين الفقرات الكوميدية والفنية التفاعلية، ليمتع أفراد الجمهور كافة.

ويُقدم المهرجان عرض «توم ثام وجيمي ماكدويل» الأسترالي، الذي فاز بجائزة أفضل عرض موسيقي في مهرجان فرنج برايتون 2014، ومهرجان فرنج أديليد 2016، بفضل مهارة الفنانَيْن في العزف على آلة الجيتار وأصواتهما الجميلة ومواهبهما المتعددة.

كما يوفّر المهرجان للجمهور فرصة ثمينة لمشاهدة عرض «دمى الظل»، وفيه تتحول الخردة والأشياء المنزلية المستعملة إلى قصص صامتة مضحكة أبطالها دمى الظل مباشرة أمام أعين الجمهور، وتشمل عدداً من العروض الضاحكة. ويستقبل المهرجان عرض «غرامبي بانتس» الكوميدي من إسبانيا، الذي يناسب جميع أفراد العائلة ويضم ألعاب الخفة، بالإضافة إلى عرض السحر وخفة اليد الحائز جوائز عالمية عدة «عرض للأطفال: أنا لا أحب الأطفال» الذي يتيح للأطفال فرصة لأن يكونوا أبطال العرض ونجومه على المسرح.