الامارات | زاك إيفرون يصاب بمرض في بابوا غينيا الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون يصاب بمرض في بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقل نجم أفلام هوليوود، زاك إيفرون، جواً إلى مستشفى في أستراليا، بعد إصابته بمرض في بابوا غينيا الجديدة، وفقاً لتقارير وسائل إعلام أسترالية.

وذكرت صحيفة «صنداي تليغراف» الأسترالية، أمس، أن الممثل الأميركي، البالغ من العمر 32 عاماً، نُقل جواً إلى مستشفى في مدينة بريزبن، إذ خضع للعلاج أياماً عدة، الأسبوع الماضي.

وكان إيفرون يصور في بابوا غينيا الجديدة مسلسلاً من تلفزيون الواقع، بعنوان «كيلنج زاك إيفرون».

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ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن إيفرون نُقل جواً إلى بريزبن، إذ توجه إلى مستشفى خاص. كما ورد أنه سافر إلى الولايات المتحدة من أستراليا، عشية عيد الميلاد (الكريسماس).

وقالت شركة إخلاء طبي أسترالية، للصحيفة، إنها نقلت جواً أخيراً أميركياً في الثلاثينات من عمره من بابوا غينيا الجديدة إلى بريزبن.

ونُشر عدد من الصور التي تُظهر إيفرون في مواقع مختلفة في بابوا غينيا الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الأسترالية.