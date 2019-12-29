"حاسبوا أبويا وأمي على طلاقهم".. مأساة طفلة أقامت علاقة مع شابين لمدة سنة

"أنا كنت عايشة معاهم لمدة سنة في الحرام.. هما الوحيدين اللي عطفوا عليا وأكلوني.. وعملت كل حاجة برغبتي محدش اغتصبني ولا اعتدى عليا جنسيا.. حاسبوا أبويا وأمي على طلاقهم"، بهذه الكلمات، روت طفلة لم تكمل عامها الثالث عشر، مأساتها في المحضر رقم 37054 لسنة 2019 جنح حلوان والتي تحقق فيها النيابة العامة.

وقالت الطفلة أمام محقق النيابة، إن والديها انفصلا منذ عامين ونصف تقريبا، وبعد طلاق والدتها تزوجت من آخر، فتوجهت للعيش مع جدتها من الأم، وبدأت المشكلات النفسية والضغوط وعدم اهتمام الوالدين، "كل واحد عايش حياته مع أسرته الجديدة".

وتكمل روايتها: في أحد الأيام، خرجت للتنزه بصحبة ابنة عمي، وعرفتني على أصدقائها كان من بينهم صاحب محل ملابس بمنطقة حلوان، نشأت بيننا صداقة، وتكلمت معه عن مأساتي الأسرية، فعطف عليا واهتم بأموري، ثم طلب مني الذهاب معه إلى شقة استأجرها، وأخبرني أنه سيهتم بي ويحبني أكثر من والدتي وأبي، فاستمعت إليه، وتوجهنا للشقة وتقرب مني ولمس أماكن حساسة في جسدي، وكانت كل الأمور بإرادتي، ثم أحضر صديقه والذي أوهمني بأنه يحبني أكثر من صديقه، ومارس معي علاقة جنسية ليست كاملة.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، إن العلاقة مع الشابين استمرت لمدة عام، ولم يلاحظ أبي وأمي سبب غيابي عن منزل جدتي، إلا عن طريق المصادفة عندما تشاجرت مع جدتي فأخبرت أمي أنني أبيت خارج المنزل لمدة يومين، وعندما سألتني أمي أخبرتها بعلاقتي مع الشابين.

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أم الضحية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتغيب ابنتها 12 عاما عن المنزل، وقالت الأم إنها منفصلة عن والد ابنتها، وإن طفلتها تعيش بصحبة أمها بعد زواجها من آخر وفوجئت بتغيبها عن المنزل والإقامة رفقة صاحب محل ملابس داخل شقة بمنطقة حلوان، وإن ابنتها قالت إن صاحب الشقة وصديقه هتكا عرضها أكثر من مرة لمدة عام.

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة، وألقت القبض على صاحب محل الملابس، واعترف بتفاصيل الواقعة، وأكد أن ما حدث كان برضا الفتاة، وأجرى رجال المباحث مواجهة بين المتهم والمجني عليها وتعرفت عليه، ولم تتهمه باغتصابها أو هتك عرضها، وقالت إن ما حدث كان برغبتها ورضاها.

وكشفت التحريات، تفاصيل جديدة، وهي أن المتهم استغل ظروف الطفلة وانفصال والديها وأوهمها أنه سيهتم بأمورها لأنه يحبها، واستغل براءتها وهتك عرضها، وأوضحت التحريات أن صديقه الهارب اتفق معه على استغلال الفتاة لتلبية رغباتهم الجنسية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليه.

قاضي المعارضات

صباح اليوم الأحد، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، المستشار وائل الشوربجي، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له النيابة تهمة هتك عرض قاصر، وتم عرض الفتاة على الطب الشرعي.