عقب انتشاره في إسطنبول.. معلومات عن مرض الجرب

"الجرب" هو مرض جلدي مُعدٍ انتشر مؤخرا في مدينة "إسطنبول" بتركيا، حيث شهدت المدينة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بمرض "الجرب" بها، مقارنة بالمدن الأخرى، بحسب تصريحات تنسيقية غرف المهن الصحية، في مدينة "إسطنبول"، نقلا عن صحيفة "زمان" التركية.

"التنسيقية" أصدرت بيانا، حذرت خلاله أهالي إسطنبول، من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أنه يزداد انتشارا في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر.

رصد "هن" معلومات عن مرض الجرب المنتشر في المدينة التركية، وفقا للعديد من المصادر الرسمية:-

مدة حضانة المرض

تتراوح مدة حضانة المرض بين 3-6 أسابيع بعد الإصابة به، حسبما أفاد الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية، وتنسيقية غرف المهن الصحية، في مدينة "إسطنبول" بتركيا.

أعراض الإصابة بمرض الجرب الجلدي

وذكر موقع الرسمي للجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، علامات وأعراض الجرب، التي تشمل:-

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الحكة

تعد الحكة من أكثر الأعراض شيوعا وانتشارا، خاصة في فتح الليل، ويمكن أن تصل حدتها إلى حرمان المصاب من النوم.

طفح الجرب

ظهور طفح جلدي، ما يُسبب نتوءات صغيرة، لتشبه الخلايا أو اللدغات صغيرة أو عقدة تحت الجلد أو البثور.

القرح

يمكن الإصابة بتقرحات، حيث يمكن أن تتطور العدوى إلى القروح.

القشور السميكة على الجلد

تتشكل القشور عندما يصاب الشخص بنوع حاد من الجرب يسمى الجرب المقشور، اسم آخر للجرب المقشر هو الجرب النرويجي، مع وجود العديد من العث في الجلد، يصبح الطفح والحكة مختلفين.

أسباب انتشار المرض

يمكن انتقال المرض من خلال الملامسة بيد المرض أو استخدام سرير المصاب خلال مدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، وفقا لـ"التنسيقية".