بسبب صورتها مع كلب.. سارة نخلة لمتابعيها: هشتم أي حد بيشتمني

بصورة بدت فيها بإطلالة طبيعية، وهي تحتضن وتُقبل كلبا صغيرا، دخلت الفنانة الشابة، وملكة جمال سوريا السابقة في مشادات كلامية مع متابعيها بسبب بعض التعليقات التي دفعت الفنانة للرد عليها.

ونشرت "نخلة" الصورة، مؤخرًا، وعلقت عليها: "دا الّلي طلعت بيه من 2019"، لتنهال عليها التعليقات مشيدين بالصورة وبها، في حين علق البعض بشكل غير لائق، دفع الفنانة للرد بتعليقات مُشابهة.

وكتب أحد متابعيها: "الطيور على أشكالها تقع"، لترد عليه نخلة على الفور: "طب روح شوف أمك عاوزة إيه".

التعليق الذي تفاعل معه المتابعون بين الساخر، ومنتقده لكونها فنانة شهير، فقال أحد المتابعين: "على فكرة إنتي ممثلة وممكن حد يشكر فيكي وممكن حد يشتمك وإنك تردي على اللي بيشتمك ده بيقلل منك مش حاجة كويسة ليكي، ممكن تعملي بلوك للي يغلط فيكي لكن تنساقي وراهم أعتقد إنك أكبر من كده بكتير، ولازم تتقبلي الجمهور على كل الأوضاع".

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التعليق الذي لم تتخطاه نخلة، لترد عليه قائلة: "لا لا أنا حرة الي هيخبط على بابي هايسمع جوابي مين من كان...اللي ييجي جنبي يستحمل... أسلوب الأدب والاحترام دا كان زمان والبلوك دا للناس التوتو".

وتابعت: "أنا أي حد هايغلط في صفحتي هاغلط، وبالمناسبة أنا مش نجمة، أنا ممثلة صغيرة لسه ببتدي حياتي المهنية وبس أبقى نجمة برضو هشتم أي حد بيشتمني عادي جدا".

سارة نخلة ترفع قصية خلع

وأعلنت سارة نخلة منذ قليل، أنها رفعت على الممثل المصري أحمد عبدالله، قضية خلع كي تتخلص من حياتها معه، وتبدأ حياة جديدة في عام جديد 2020.

وكتبت سارة نخلة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بما أنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت أبتدي سنة جديدة بعيدا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص.. النهارده عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان أبقى فاضية لشغلي وحياتي".

وأكملت في منشورها، "الله تعالى قال تسريح بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا، ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص".