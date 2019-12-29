تحت شعار "احميها من الختان".. ورشة عمل للواعظات والراهبات

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في إطار حملة "احميها من الختان" التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وبدأت اليوم فعاليات ورشة عمل للواعظات والراهبات وخادمات الكنائس بفندق توليب بالإسكندرية والتي تعقد خلال الفترة من 28 حتى 30 ديسمبر الجاري، وافتتحت ورشة العمل الدكتورة هند حنفي عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، وإيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس.

وأكدت إيزيس محمود أن ورشة العمل تستهدف تعريف المجموعة الجديدة التى انضمت حديثاً من محافظة الإسكندرية إلى مجموعة سفيرات المحبة والسلام بحملة احميها من الختان وأهدافها ورسائلها، إلى جانب عرض تجاربهم وخبراتهن خلال حملات طرق الأبواب ومدى استجابة المستهدفات من الأنشطة الخدمية والتوعية.

وعلى هامش ورشة العمل زارت المشاركات مكتبة الإسكندرية وتم الاستماع إلى شرح عن دور المكتبة في نشر الثقافة والعلوم.