"يجعل مثواك الجنة يا غالي".. الفنانة سهر الصايغ ترثي والدها

عقب مرور 12 يوما على وفاة والدها، عادت الفنانة سهر الصايغ، لمواقع التواصل الاجتماعي، من جديد، لكي تُرثي والدها الراحل، بكلمات مؤثرة، طالبة له الدعاء.

وشاركت "الصايغ" بصورة لوالدها، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنه يا غالي.. ألف رحمه ونور عليك.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة على روح والدي الغالي دكتور محمد الصايغ.. إلى لقاء في الجنة إن شاء الله⁦."

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وكانت الفنانة، أعلنت عن وفاة والدها، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، وكتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "توفي إلى رحمة الله الواسعة والدى الدكتور محمد الصايغ".