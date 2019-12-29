بالصور.. جمعية "أطفال السجينات" تشارك بمعرض "ديارنا" للأسر المنتجة

ساهم مشروع حياة جديدة التابع لجمعية رعاية أطفال السجينات، بالعديد من المنتجات اليدوية، بـ"معرض ديارنا" للأسر المنتجة، بمبنى الصندوق الاجتماعي، بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يستمر حتى 15 يناير 2020.

شارك مشروع "حياة جديدة" بمنتجات متنوعة تشمل "الترنجات الشتوية" وأعمال "الهاند ميد" من صنع وتنفيذ سيدات حياة جديدة، ويشارك في المعرض العديد من الأسر المنتجة من مختلف المحافظات بمنتجات الأشغال اليدوية، ومنتجات زراعية ومنتجات فضية، ويضم هذا العام أكثر من 500 عارض.

من جانبها، قالت نوال مصطفى الفائزة بجائزة صناع الأمل 2018، ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية، في تصريحات صحفية، إن مشروع "حياة جديدة" والقائمين عليه يحرصون على الاشتراك كل عام في معرض ديارنا، لأنه يمثل فرصة كبيرة أمام كل العارضين وأصحاب المشروعات والمنتجات القيّمة لعرضها على جمهور واسع ومتنوع.

وأوضحت "نوال مصطفى" أن اهتمام الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض كان له مردود كبير عليه في الفترة الأخيرة، حيث أصبح قِبلة لكل العارضين وفرصة كبيرة للراغبين في شراء منتجات مصرية الصنع عالية الجودة بأسعار جيدة.

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وتابعت أن مشروع "حياة جديدة" لتمكين السيدات هو واحد من هذه المشروعات الواعدة التي تبحث عن منافذ تسويقية قوية مثل "ديارنا".

وثمنت صاحبة مشروع "حياة جديدة" دعم وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، للمشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الفقيرة.

جدير بالذكر أن معرض "ديارنا" مشروع قومى اجتماعى ضمن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، يهدف إلى تسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة المصرية على مستوى الجمهورية، وينظم كل عام، ويشارك الأسر المنتجة بوزارة التضامن والأسر المستفيدة من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض جمعيات المجتمع المدني، وعدد من المؤسسات والجهات المختلفة.