3 أبراج لا تنسى علاقاتها العاطفية بسهولة بعد الانفصال منها "السرطان"

يحلم الإنسان بالعثور على شريك الحياة، بمواصفات معينة من حيث تحديد لون البشرة والشعر وحتى نغمة الصوت، وعندما يجد هذا الشخص يعيش معه فى الخيال ويحلم بتكوين منزل صغير معه مكون من كل شىء يحبه، واختيار كل تفصيلة صغيرة فيه، حتى أصبح هذا الشخص جزء من حياته اليومية، لكن قد تقرر الأقدار شىء أخر، وهو الانفصال عن الحبيب الأمر الذى يترك جرحًا فى القلب قد يستطيع البعض تجاوزه فى مدة قصيرة وأخرين لا يستطيعون نسيان الحب الأول، ويعتقد البعض إن هذا يعود إلى بعض الأبراج الفلكية والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " elitedaily".

برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

يعتبر برج السرطان من الأبراج العاطفية الحساسة والرقيقة، لذلك فهو يتذكر كل تفصيلة صغيرة فى علاقاته العاطفية السابقة من أغنية مفضلة لهما ورائحة العطر التى كان الحبيب السابق يستخدمها، والصور التذكارية وغيرها من التفاصيل التى تظل عالقة فى ذهنه، لذلك يحتاجون لقضاء وقت طويل لنسيان الحب الأول أو لتخطى مرحلة الانفصال.

برج الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

وعلى الرغم من أن برج الميزان معروف بأنه من الأبراج التى تحب الهدوء والابتعاد عن كل ماهو مزعج وموتر، إلا إن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق بالحب الأول، فأنهم لا يستطيعون تجاوزه أو نسيانه بسهولة، حتى إنهم يتحدثون عنه دائماً وينتظرون أى فرصة للعودة مرة أخرى، لذلك يستغرقون وقت طويل لنسيان الحبيب السابق.

برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

يعتبر برج الجدي من الأبراج الجادة فى حياتها ودائمة التخطيط لمستقبلها، وكما إنه عاطفى فعندما يقع فى الحب لأول مرة، فإنهم يبنون كل الأمال والطموح فى استمرار هذه العلاقة، لذلك لا يستسلمون بسهولة فى تقبل الفراق أو الانفصال عن الحبيب، ويستغرقون وقت طويل لتقبل الواقع الجديد وتجاوز الصدمة.



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